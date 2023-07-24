لتفادي حرارة الشمس المرتفعة.. "مختص" يوضّح أبرز بدائل الحصول على فيتامين "D"

وبيّن البروفيسور الأغا أنه مع ارتفاع الحرارة يظل الحل الوحيد لدى الأفراد هو الاهتمام بالمصادر الغذائية التي تدعم الجسم بهذا الفيتامين مثل الأسماك الدهنية كالسردين والسلمون، والتونة، والماكريل، والرنجة، والزبدة، وصفار البيض، والكبد، وهناك أغذية مدعومة بفيتامين "د" مثل الحليب ومشتقاته، وبعض أنواع عصير البرتقال، والزبادي، وبعض حبوب الإفطار.. وأيضًا يمكن وصف المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين "D" من خلال الأطباء في حال أوضحت التحاليل نقصه في الجسم.