احذر من وجود القطط في البيت.. أطفالك معرضون لـ"التوكسوبلازما" وقد يصابون بالربو

وأضاف: بكتيريا مثل السالمونيلا والباستوريلا قد تنتقل من الحيوانات الأليفة مسببة أمراضًا مثل الإسهال والالتهابات الحادة خاصة لدى الأطفال وضعيفي المناعة، كذلك يُنتج لُعاب وجلد تلك الحيوانات بروتيناتٍ قد تُسَبب حساسية الجهاز التنفسي والجلد لدى من يقتنيها، وهذا يؤدي إلى أعراض مثل سيلان الأنف وتهيج الجلد وقد تتفاقم لتسبب الربو لدى الأطفال الحساسين.