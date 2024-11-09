احذر من وجود القطط في البيت.. أطفالك معرضون لـ"التوكسوبلازما" وقد يصابون بالربو

قد تشكل تربية الحيوانات الأليفة داخل المنزل، مخاطرَ صحية محتملة خاصة من ناحية العدوى والحساسية.
ويعتبر الأطفال والنساء الحوامل وضعيفو المناعة، ضمن الفئات الأكثر عرضة لهذه المخاطر وانتقال الأمراض إليهم.
وحول هذا الموضوع، قال الباحث في المايكروبيولوجيا الطبية نبيل مردد في حديث لـ"سبق": من أبرز مسببات الأمراض المرتبطة بالقطط -على سبيل المثال- داء التوكسوبلازما وهي طفيليات مجهرية قد تنتقل للحوامل وتؤثر بشكل خطير على الجنين تصل للتشوهات أو الإجهاض.
وأضاف: بكتيريا مثل السالمونيلا والباستوريلا قد تنتقل من الحيوانات الأليفة مسببة أمراضًا مثل الإسهال والالتهابات الحادة خاصة لدى الأطفال وضعيفي المناعة، كذلك يُنتج لُعاب وجلد تلك الحيوانات بروتيناتٍ قد تُسَبب حساسية الجهاز التنفسي والجلد لدى من يقتنيها، وهذا يؤدي إلى أعراض مثل سيلان الأنف وتهيج الجلد وقد تتفاقم لتسبب الربو لدى الأطفال الحساسين.
وأردف "مردد": للوقاية، يُنصح بغسل اليدين بعد التعامل معها وتنظيف المنزل بانتظام وإجراء فحوصات دورية خاصة للحيوانات، وأن تكون أماكنها في المنزلة محصورة وتحظى بتهوية جيدة.