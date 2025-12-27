النمر: لا يُنصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات شتاءً عند عامة الناس

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين خالد النمر أن لزوجة الدم تزداد نسبيًا خلال فصل الشتاء، نتيجة عوامل عدة أبرزها البرودة، والجفاف الخفي، وانقباض الأوعية الدموية، وهو ما يفسّر جزئيًا ارتفاع معدلات الجلطات في هذا الموسم.
وبيّن النمر أن هذا الارتفاع لا يعني التوصية باستخدام أسبرين الأطفال للوقاية الأولية لدى عامة الناس، مؤكدًا أن فائدته في هذه الحالة محدودة، في حين أن مخاطر النزيف، سواء في المعدة أو الدماغ، تبقى حقيقية وقد تفوق الفائدة المتوقعة.
وأشار إلى أن استخدام الأسبرين يُنصح به فقط في الوقاية الثانوية، مثل الحالات التي سبق لها الإصابة بجلطة، أو الخضوع لقسطرة ودعامات، أو وجود مرض شرايين مثبت طبيًا.
وأكد أن الوقاية الصحيحة خلال فصل الشتاء تكون عبر الالتزام بشرب كميات كافية من الماء، وممارسة النشاط البدني، وضبط ضغط الدم، ومستويات السكر والكوليسترول، والانتظام على العلاجات الموصوفة طبيًا، محذرًا من تناول الأدوية دون استشارة مختص.