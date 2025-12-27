النمر: لا يُنصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات شتاءً عند عامة الناس

وبيّن النمر أن هذا الارتفاع لا يعني التوصية باستخدام أسبرين الأطفال للوقاية الأولية لدى عامة الناس، مؤكدًا أن فائدته في هذه الحالة محدودة، في حين أن مخاطر النزيف، سواء في المعدة أو الدماغ، تبقى حقيقية وقد تفوق الفائدة المتوقعة.