"الصحة" تستعرض أهمية الفحوصات الطبية للطالب قبل المدرسة

أوضحت وزارة الصحة أن الفحوصات الطبية قبل المدرسة هي جزء من حصة ابنك من الصحة.
وقالت الوزارة: فحص اللياقة الطبية للصف الأول الابتدائي هو فحص لتقييم الحالة الصحية بشكل عام؛ للتأكد من سلامة الطالب من الإعاقات الجسدية أو العقلية.
وأضافت عبر إنفوجرافيك نشرته اليوم: الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس هو فحص طبي لفئات عمرية محددة من الطلبة؛ بهدف متابعة مؤشرات صحية معينة.
وأكدت أهمية هذه الفحوصات الدورية موضحة أنها مرتبطة بأن الأطفال يمتازون بسرعة النمو البدني والنفسي، وبالتالي فهي تفيد في التأكد من نموهم الطبيعي واكتشاف أي مشكلات صحية وتقديم العلاج مبكرًا.