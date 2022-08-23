"الصحة" تستعرض أهمية الفحوصات الطبية للطالب قبل المدرسة

وأكدت أهمية هذه الفحوصات الدورية موضحة أنها مرتبطة بأن الأطفال يمتازون بسرعة النمو البدني والنفسي، وبالتالي فهي تفيد في التأكد من نموهم الطبيعي واكتشاف أي مشكلات صحية وتقديم العلاج مبكرًا.