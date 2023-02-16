شاهد.. "الأعمى": الدراسات العلمية تكشف عن وجود 140 نوعًا من أمراض الروماتيزم

من جانب آخر، أكدت رئيس الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم الدكتورة حنان الريس، أن الجمعية أخذت على عاتقها مهمة البحث في مجال الروماتيزم لإثراء المعارف العلمية، والسعي لخدمة الإنسانية، واصفة دور وزارة الصحة بالحقيقي والفعّال في الحفاظ على مستوى مقدمي الخدمات الصحية بالمملكة، خصوصًا دورها البارز في دعم الأدلة السريرية لعلاج الأمراض المزمنة ومجاراة المستجدات كلها.