عاشوا عمرًا طويلًا بصحة جيدة.. خبراء: 5 أشياء بسيطة يفعلها "المعمرون الخارقون"

يهدف معظم الناس مع تقدّمهم في السن للبقاء بصحة جيدة، ولكن هناك من يطلَق عليهم "المعمرون الخارقون"، وهم فئة من الناس عاشت عمرًا طويلًا بصحة جيدة.
وحسب موقع "الحرة"، تم صكّ مصطلح "المعمرون الخارقون" من قبل باحثين في كلية الطب بجامعة نورث وسترن، الذين عرّفوهم على أنهم "البالغون الذين تزيد أعمارهم على 80 عامًا، والذين لديهم سعة ذاكرة مثل من هم أقل منهم سنًّا بثلاثة عقود على الأقل، أو كأنهم في الخمسينات من العمر".
ويؤكد الباحثون أن كبار السن الذين يطلق عليهم هذا الوصف لا يتمتعون بعمر طويل فقط، ولكن أدمغتهم تشبه أدمغة الأشخاص الأصغر سنًا.
وتذكر مجلة "الجامعة الطبية" على الإنترنت أن كبار السن من هذه الفئة أظهروا فقدانًا أقل لحجم الدماغ مما هو معتاد بالنسبة لأشخاص في مثل أعمارهم.
وأشارت إلى أنه باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي، قاس العلماء سمك قشرة الدماغ لدى 24 شخصًا من كبار السن، و12 شخصًا في مجموعة مراقبة.
وأظهر البحث أن كبار السن عادة ما يفقدون ما يقرب من 2.24 في المائة من حجم الدماغ سنويًا، لكن البعض كانوا يفقدون نحو 1.06 في المائة، أي بشكل أبطأ من أقرانهم، مما يعني أنهم قد يكونون محميين بشكل أفضل من الخرف.
ويرى البعض أن مزيجًا طبيعيًا من البيولوجيا والبيئة والقوة الشخصية هو ما يجعل كبير السن من "المعمرين الخارقين".
لكن الأستاذة المساعدة في علم الشيخوخة بجامعة جنوب كاليفورنيا، جنيفر أيلشاير، تشير إلى أن "المعمرين الخارقين" ليسوا مجرد أشخاص يعيشون لفترة طويلة، بل "هم أيضًا أشخاص حافظوا على مستوى عالٍ إلى حد ما من الصحة البدنية والمعرفية والنفسية والاجتماعية"، بحسب ما ينقل عنها موقع "هاف بوست".
وتقول: "أعتقد أن القاسم المشترك أن معظمهم يبدون نشطين اجتماعيًا أو ينخرطون في نشاط مستمر وهادف، ولكن هناك استثناءات".
وتشير المجلة إلى أنه لا توجد طريقة مباشرة ليصبح الشخص من المعمرين الخارقين، ولكن هناك بعض العادات الإيجابية المشتركة بينهم يمكن تبنّيها لتعزيز الأداء المعرفي والجسدي بشكل جيد عندما يصبح الشخص كبيرًا في السن، إذ يشترك هؤلاء في خمس عادات بسيطة، هي:
فهم يداومون على ممارسة الرياضة، حيث تساعد التمرينات المنتظمة القلب وتقوية العضلات والحفاظ على وزن صحي.
وتشير الجامعة إلى أن خطر الإصابة بمرض ألزهايمر يتضاعف 3 مرات لدى الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم أكثر من 30.
قد يكون النشاط العقلي بنفس أهمية النشاط البدني، ولا يعني النشاط العقلي أن تمارس حل مسابقة "الكلمات المتقاطعة"، إذ يمكن أن تمارس النشاط العقلي بأشكال عديدة، مثل أن تحاول قراءة مقال عن موضوع لا تعرفه، أو أن تتلقى دروسًا في مجال جديد يساعد ذلك على تحفيز الدماغ.
ويقول طبيب الشيخوخة بكلية الطب بجامعة نورث وسترن ميديسن لي ليندكويست، إن "المعمرين الخارقين" يميلون إلى أن يكونوا أصحاب علاقات اجتماعية قوية مع الآخرين".
ويضيف: "على الرغم من أننا لا نستطيع أن نضمن أن الشخص لن يصاب أبدًا بمرض ألزهايمر إذا كان لديه شبكة اجتماعية قوية، إلا أن هذا جزء مهم من قرارات نمط الحياة التي يمكننا اتخاذها مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة، التي يمكن أن تسهم في العيش بشكل أفضل، لفترة أطول".
توصي مجلة "الجامعة الطبية" على الإنترنت بأنظمة غذائية معينة من أجل صحة دماغ أفضل، مشيرةً إلى أن الجمع بين نظامي البحر الأبيض المتوسط وداش يقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.
يتكون النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط من الأطعمة الصحية غير المصنعة مثل الأسماك والخضراوات والفواكه والبقوليات.
أما نظام داش الغذائي فيحث على تقليل تناول الصوديوم من خلال نظام غذائي يتكون من الحبوب الكاملة والخضراوات.
تنصح الأستاذة المساعدة في علم الشيخوخة "أيلشاير" كل شخص بأن يفعل ما بوسعه لتقليل التوتر غير الضروري؛ لأن الحياة مرهقة بطبيعتها.