عاشوا عمرًا طويلًا بصحة جيدة.. خبراء: 5 أشياء بسيطة يفعلها "المعمرون الخارقون"

قد يكون النشاط العقلي بنفس أهمية النشاط البدني، ولا يعني النشاط العقلي أن تمارس حل مسابقة "الكلمات المتقاطعة"، إذ يمكن أن تمارس النشاط العقلي بأشكال عديدة، مثل أن تحاول قراءة مقال عن موضوع لا تعرفه، أو أن تتلقى دروسًا في مجال جديد يساعد ذلك على تحفيز الدماغ.