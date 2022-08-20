لضمان حفظ وتخزين العنب لفترة طويلة دون تلف.. عليك بهذه النصائح

وأوضح حساب الإرشاد الزراعي على تويتر أن البحث عن العنب ذي السيقان الخضراء المتصلة بحبات العنب بإحكام مهم لحفظه لفترة طويلة، لافتًا إلى أن العنب ذا السيقان البنية التي يسهل فصل حباته ناضج أكثر من اللازم، وبالتالي يفسد بشكل أسرع.