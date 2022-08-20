لضمان حفظ وتخزين العنب لفترة طويلة دون تلف.. عليك بهذه النصائح

نصح حساب الإرشاد الزراعي بتجنب شراء ثمار العنب التي بها بقع بيضاء ورمادية من العفن؛ لأنها من الممكن أن تنتقل لباقي الحبات السليمة بكل سهولة.
وأضاف في نصائحه لضمان حفظ وتخزين العنب بضرورة البحث عن علامات تكون العفن وتجنب شراء تلك التي بها بقع بيضاء ورمادية من العفن، للحفاظ عليه في حالة طازجة لأيام وأسابيع بعد شرائه.
وأوضح حساب الإرشاد الزراعي على تويتر أن البحث عن العنب ذي السيقان الخضراء المتصلة بحبات العنب بإحكام مهم لحفظه لفترة طويلة، لافتًا إلى أن العنب ذا السيقان البنية التي يسهل فصل حباته ناضج أكثر من اللازم، وبالتالي يفسد بشكل أسرع.