"سعود الطبية" تحذّر من مسبّبات فرط شحميات الدم.. هذه أبرز مسبّباته

وشدّدت على ضرورة الوقاية من فرط شحميات الدم من خلال الحفاظ على تناول الطعام الصحي مع نظام غذائي متوازن وممارسة بعض الرياضة للحفاظ على المستوى الصحي للكوليسترول في الدم حيث تناول كميات قليلة الدهون من الدهون يساعد ذلك على خفض مستويات البروتينات الشحمية منخفضة الكثافة بما يقارب 5 – 10 % واتباع حمية غنية بالألياف للقليل من مستويات البروتينات الشحمية منخفضة الكثافة و تقليل استهلاك الأطعمة التي تحتوي على كوليسترول، حيث يجب أن يصل لأقل من 200 ملليغرام يومياً.