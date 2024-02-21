مرض مزمن يحتاج إلى علاج طويل.. دراسة: 4 عادات سلوكية تحميك من خطر "القولون العصبي"

انخفض خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي بنسبة تصل إلى 42 بالمئة لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن الذين كانوا نشطين بدنياً، وحصلوا على قسطٍ كافٍ من النوم، واتبعوا نظاماً غذائياً جيداً، ولم يدخنوا، بحسب الدراسة التي نُشرت، الثلاثاء، بمجلة "غات" (Gut).