يؤثر على القلب والدماغ.. دراسة تحذّر من آثار ضارة لأحد أشهر البدائل الصناعية للسكر

دعوة لإعادة تقييم حدود الأمان

وبحسب تقرير نشره موقع Newsweek، خلص مؤلفو الدراسة إلى أن النتائج تشير إلى أن الأسبارتام بالجرعات المسموح بها يمكن أن يضر بوظائف الأعضاء الرئيسية، ما دفعهم إلى التوصية بـإعادة تقييم شاملة لحدود السلامة الحالية للأسبارتام للبشر، مع التأكيد أن النتائج مستندة إلى نماذج حيوانية وتحتاج دعماً بدراسات بشرية طويلة الأمد.