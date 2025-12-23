يؤثر على القلب والدماغ.. دراسة تحذّر من آثار ضارة لأحد أشهر البدائل الصناعية للسكر

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن مؤشرات مثيرة للقلق بشأن بديل صناعي شائع للسكر هو" الأسبارتام"، إذ تسبب هذا المحلي الصناعي لدى نموذج حيواني بتغيرات في القلب وتراجع في الأداء الإدراكي.
ووفقاً لدراسة ستنشر في عدد يناير 2026 من مجلة الطب الحيوي والعلاج الدوائي " Biomedicine & Pharmacotherapy "، أعطى الباحثون فئرانًا جرعة تعادل سدس الحد الأقصى اليومي الموصى به للبشر، فظهرت لدى القوارض علامات تضخم طفيف في عضلة القلب (زيادة غير طبيعية في سمك العضلة)، إلى جانب تدهور في القدرات المعرفية.
وأشارت الدراسة، بقيادة إيراتي أيستاران-زيلايا وزملائها، إلى أن الأسبارتام قلّل دهون الجسم بنحو 20%، ولكن رافقه زيادة غير طبيعية في سمك عضلة القلب وفق تقييمات شملت التصوير بالرنين المغناطيسي والتحليل النسيجي، مع مؤشرات مثل انخفاض الوعي المكاني والقدرة على التذكر في اختبارات سلوكية.
يُستخدم الأسبارتام بشكل أساسي كمُحلي صناعي قليل السعرات الحرارية بديل للسكر في آلاف المنتجات الغذائية والمشروبات، مثل المشروبات الغازية (الدايت)، والعلكة، والزبادي، والحلويات.
دعوة لإعادة تقييم حدود الأمان
وبحسب تقرير نشره موقع Newsweek، خلص مؤلفو الدراسة إلى أن النتائج تشير إلى أن الأسبارتام بالجرعات المسموح بها يمكن أن يضر بوظائف الأعضاء الرئيسية، ما دفعهم إلى التوصية بـإعادة تقييم شاملة لحدود السلامة الحالية للأسبارتام للبشر، مع التأكيد أن النتائج مستندة إلى نماذج حيوانية وتحتاج دعماً بدراسات بشرية طويلة الأمد.
محليات أخرى ومخاوف متزايدة
لفت التقرير إلى مخاوف موازية حول مُحلّيات صناعية أخرى مثل الإريثريتول. ونقل عن الباحثة أوبرن بيري (جامعة كولورادو بولدر) قولها: "هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم تأثيره على صحة الأوعية الدموية فهمًا كاملًا… ينبغي على الناس الانتباه إلى كمية الإريثريتول التي يستهلكونها يوميًا".