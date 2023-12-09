لا تُشعل النار بالبنزين.. 9 نصائح من "سعود الطبية" للحصول على "كشتة صحية"

ودعت إلى "تجنُّب استخدام البنزين لإشعال النار"، وحثّت على "ممارسة الأنشطة الحركية"، وقالت: "احرص على نظافة اليدين عند تحضير الطعام"، و"تجنَّب المأكولات الدسمة، واحرص على الغذاء الغني بالخضراوات والفواكه"، و"استخدم ثلاجة لحفظ اللحوم والدواجن".