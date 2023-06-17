احذروا "أشعة الشمس".. هنا تظهر علامات إصابة النساء والرجال بسرطان الجلد

ومن العلامات الأكثر شيوعاً لسرطان الجلد: "الشامة متعددة الألوان، والشامة كبيرة الحجم، والشامة التي يتغيّر شكلها بمرور الوقت، والشامة المتورمة، والنزيف أو الحكة، ولدى النساء، الساقان المكان الأكثر شيوعاً للإصابة سرطان الجلد، أما الرجال فتظهر الأعراض غالباً في الظهر أو الجذع".