احذروا "أشعة الشمس".. هنا تظهر علامات إصابة النساء والرجال بسرطان الجلد

مع بدء دخول فصل الصيف فعلياً وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، يحذّر الخبراء من مغبة التعرُّض المباشر لأشعة الشمس؛ لما لذلك من آثارٍ صحية خطيرة على الجلد والبشرة.
ومع ازدياد التعرُّض لأشعة الشمس تزداد احتمالية الإصابة بسرطان الجلد الذي قد تشير إليه كثير من العلامات التي تظهر على البشرة المعرّضة للشمس بشكلٍ دائم.
ورغم ذلك تعد القدمان مكاناً يجب الانتباه له جيداً، وذلك بسبب ظهور الأعراض المبكرة عليهما، والتي يمكن أن يسهم اكتشافها بالعلاج بشكل أفضل.
وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، من العلامات التي يجب الانتباه إليها على القدمين التقرحات المفتوحة أو الجروح التي تظهر وتختفي بشكل سريع وفجائي.
ومن العلامات الأكثر شيوعاً لسرطان الجلد: "الشامة متعددة الألوان، والشامة كبيرة الحجم، والشامة التي يتغيّر شكلها بمرور الوقت، والشامة المتورمة، والنزيف أو الحكة، ولدى النساء، الساقان المكان الأكثر شيوعاً للإصابة سرطان الجلد، أما الرجال فتظهر الأعراض غالباً في الظهر أو الجذع".