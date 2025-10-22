درع الجسم ضد أخطر مرض.. دراسة تكشف فائدة غير متوقعة للشعر الأبيض

والدراسة التي نُشرت في مجلة " Nature Cell Biology"، فحصت الخلايا الجذعية الصباغية (McSCs) في الفئران، والتي تُنتج الميلانين اللازم لتلوين الشعر والجلد، وبتحليل الجينات، وجد الفريق أن هذه الخلايا تستجيب بشكل مختلف لتلف الحمض النووي، حيث تنضج الخلايا الجذعية بشكل لا رجعة فيه، تُجبر هذه العملية الخلايا على الخروج من تجمع الخلايا الجذعية، مما يُنتج عنه الشيب الدائم، والأهم من ذلك، أن هذه العملية تقضي على الخلايا السرطانية المحتملة.