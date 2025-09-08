دراسة بريطانية: 5 إضافات غذائية شائعة تزيد خطر الوفاة

كشفت دراسة بريطانية جديدة عن علاقة خطيرة بين خمس إضافات غذائية شائعة موجودة في الأطعمة فائقة المعالجة وزيادة خطر الوفاة، وذلك وفقًا لتحليل بيانات 187 ألف شخص تمت متابعتهم على مدى 11 عامًا.
وبحسب تقرير نشرته شبكة فوكس نيوز الأمريكية، فإن الباحثين ربطوا ارتفاع معدلات الوفاة بزيادة نسبة الأطعمة فائقة المعالجة في النظام الغذائي، حيث ارتفع الخطر بنسبة 6% عند تجاوز 30% منها، و14% عند بلوغ 40%، ليصل إلى 19% عند اعتماد نصف النظام الغذائي عليها.
وأوضح الفريق البحثي أن خطورة هذه الأطعمة تكمن في الإضافات التي تحتوي عليها، مثل النكهات والمحليات الصناعية، حتى بعد الأخذ بعين الاعتبار عوامل الخطر التقليدية كالعمر وضغط الدم.
وأشارت الدراسة إلى أن أكثر الإضافات ارتباطًا بزيادة الخطر هي: النكهات الصناعية، معززات النكهة، الملونات الغذائية، المحليات الصناعية مثل الأسيسلفام والسكرين والسكرالوز، إضافة إلى بعض أنواع السكر مثل الفركتوز والسكر المحوَّل واللاكتوز.
وندّد الباحثون بانتشار هذه المواد في الأطعمة الجاهزة والألواح البروتينية والمشروبات الغازية، داعين إلى رفع مستوى وعي المستهلكين بمخاطرها المحتملة على الصحة العامة.