احرص على تناولها.. دراسة: هذه الأطعمة والمشروبات تبطئ تدهور الذاكرة

وأضاف: "قد تبدأ التغيرات في الدماغ، مثل تراكم لويحات الأميلويد التي تتشكل في المادة الرمادية للدماغ، ونسبة بروتين (تاو) في أدمغة المصابين بالتنكس العصبي، والتشابكات الليفية العصبية في حالة مرض ألزهايمر، قبل 10 إلى 20 سنة من ظهور علامات سريرية للتدهور المعرفي، يمكن اكتشافها بسهولة".