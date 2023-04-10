لا تقرب الشاشة وتستلقي.. هذا ما يفعله استخدامك للجوّال 3 ساعات يومياً!

حدّدت دراسة أجراها باحثون برازيليون في جامعة ولاية ساو باولو، عوامل الخطر على صحة العمود الفقري، وأشارت إلى خطورة استخدام الهاتف 3 ساعات في اليوم، وقرب العينين من الشاشة، والاستلقاء على المعدة.