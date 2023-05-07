سعود الطبية: يوجد عديد من أسباب الإصابة بسرطان المثانة ومنها التدخين

ونوّهت إلى ضرورة مراجعة طبيب المسالك البولية عند وجود أي أعراض أو مؤشرات لسرطان وأورام المثانة مثل دم في البول (البيلة الدموية)، مما قد يسبّب اتخاذ البول لونًا أحمر فاتحًا أو لون الكولا، ورغم ذلك فقد يبدو البول طبيعيًا أحيانًا ويُكتشف الدم بفحص معملي، إضافة إلى كثرة التبوُّل، وألم أثناء التبوُّل.

يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمُّع الرياض الصحي الأول.