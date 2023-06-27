ماذا يفعل الحاج إذا سقط؟.. "صحي الرياض الثالث" يوضح بـ3 خطوات

يمكن لأي شخص أن يتعرّض للسقوط، ولكن كبار السن الأكثر عرضة، خاصة إذا كانوا يعانون من مشكلة صحية مزمنة؛ لذلك قدم تجمع الرياض الصحي الثالث مجموعة من النصائح، لاسيما إن كان من حاج بين ضيوف الرحمن.
وفي ردّ على سؤال: "ماذا يجب على الحاج أن يفعل إذا سقط؟"، قال التجمع عبر حسابه على "تويتر" : "إذا تعرضت للسقوط، فمن المهم أن تظلّ هادئًا إذا لم تتأذَّ وشعرت بالقوة الكافية للنهوض، فلا تنهض بسرعة".
وأضاف: "دحرج يديك وركبتيك وابحث عن قطعة أثاث ثابتة، مثل كرسي".
وأردف: "تمسك بالأثاث بكلتا يديك لدعم نفسك، وعندما تشعر بالاستعداد انهض ببطء. اجلس واسترح قليلًا قبل مواصلة نشاطك".