ماذا يفعل الحاج إذا سقط؟.. "صحي الرياض الثالث" يوضح بـ3 خطوات

وفي ردّ على سؤال: "ماذا يجب على الحاج أن يفعل إذا سقط؟"، قال التجمع عبر حسابه على "تويتر" : "إذا تعرضت للسقوط، فمن المهم أن تظلّ هادئًا إذا لم تتأذَّ وشعرت بالقوة الكافية للنهوض، فلا تنهض بسرعة".