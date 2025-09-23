منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه

حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه يهدد حياة أكثر من مليار شخص حول العالم، مشيرة إلى أن شخصًا واحدًا فقط من كل خمسة قادر على السيطرة على مرضه بالأدوية أو تعديل أسلوب حياته.