بعد 60 عاما من استخدامه.. دواء للسكري يفاجئ العلماء بالعمل في الدماغ

كشفت دراسة أمريكية نُشرت في مجلة "ساينس أدفانسز"، أن دواء الميتفورمين، المستخدم منذ أكثر من 60 عامًا لعلاج السكري من النوع الثاني، يمارس تأثيره العلاجي مباشرةً في الدماغ، وتحديدًا في منطقة تحت المهاد البطني الإنسي (VMH) في الدماغ، وليس فقط عبر الكبد والأمعاء كما كان يُعتقد.