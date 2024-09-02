5 أعراض و4 نصائح للمصابين بضغط الدم في الشريان الرئوي

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن ارتفاع ضغط الدم في الشريان الرئوي هو أحد أنواع ارتفاع ضغط الدم، ويؤثر في شرايين الرئتين والجانب الأيمن من القلب.
وأضافت أن أبرز أعراضه تتمثل في: تورم في الكاحلين والساقين ومنطقة البطن، وضيق النفس أثناء ممارسة التمارين، وضربات قلب سريعة أو متذبذبة أو قوية، وتحول لون الجلد إلى الأزرق أو الرمادي نتيجة لانخفاض مستويات الأكسجين في الدم، ونوبات الدوخة أو الإغماء أو الإرهاق.
ومن أهم مضاعفاته تضخم في الجانب الأيمن للقلب وفشل القلب، وتعرف هذه الحالة أيضًا باسم مرض الفشل القلبي الرئوي.
ونصحت "سعود الطبية" بضرورة اتباع نظام حياة وتغذية صحي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، وتناول اللحوم قليلة الشحوم والأسماء والحليب الخالي أو منقوص الدسم، واتباع حمية منخفضة الصوديوم والدهون والكوليسترول والسكر، والإقلاع عن التدخين ومراقبة الوزن بشكل منتظم.