5 أعراض و4 نصائح للمصابين بضغط الدم في الشريان الرئوي

وأضافت أن أبرز أعراضه تتمثل في: تورم في الكاحلين والساقين ومنطقة البطن، وضيق النفس أثناء ممارسة التمارين، وضربات قلب سريعة أو متذبذبة أو قوية، وتحول لون الجلد إلى الأزرق أو الرمادي نتيجة لانخفاض مستويات الأكسجين في الدم، ونوبات الدوخة أو الإغماء أو الإرهاق.