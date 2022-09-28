"أفطر ملكاً".. دراسة تكشف "فائدة سحرية" للفطور الدسم

وبيّنت حنين السالم، أن هناك نوعين من الناس، مَن يهملون تماماً وجبة الفطور وينشغلون بالعمل وغيره، مما ينتج عنه هبوط حاد في مستوى سكر الدم، وهذا ما يجعلهم يقعون في النهم ويتناولون كميات من السعرات الحرارية التي تفوق احتياجاتهم اليومية، وهناك النوع الآخر من الناس ممّن يستبدلون فطور الصباح بوجبات خفيفة، مثل قهوة مع قطعة "كيك" أو شكولاتة أو غيره، وهي من أسوأ الأنواع الغذائية التي نكسر عن طريقها صيامنا بعد ساعات نوم طويلة.