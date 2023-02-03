عواقب وخيمة.. ماذا يحصل للجسم عندما يداوم على تناول الطعام نفسه يوميًّا؟

وبحسب الشلوق فإن بعض الأشخاص يلجؤون إلى تكرار تناول الأطعمة ذاتها، كنوع من الحمية التي تساعدهم في فقدان وزنهم، مشيرة إلى أن هذه الحمية هي بمنزلة "مضيعة للوقت"، وينتهي مفعولها بمجرد التوقف عن اتباعها، إضافة إلى الأضرار التي يتسبب بها فقدان الجسم بعض أنواع الفيتامينات؛ ما يؤثر سلبًا على صحتهم العامة، وصحتهم النفسية. مشيرة إلى أن تكرار الطعام وحرمان الفرد نفسه من أطعمة يحبها على المدى الطويل يولدان إحباطًا لديه.