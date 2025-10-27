"أي نقص في التغذية يؤثر ".. تقرير: هذه الأغذية تزيد خصوبة الرجال

بات التوازن السكاني محورياً في السياسات الحكومية، مع تزايد اهتمام الأفراد بتكوين الأسر وسط تغير القيم المجتمعية. في هذا السياق، تؤكد الدكتورة غوناي سالاييفا، أخصائية الخصوبة، أن التغذية تلعب دوراً أساسياً في تعزيز الخصوبة لدى الرجال والنساء على حد سواء، مشيرة إلى أن ما يتناوله الرجل من أغذية يؤثر بشكل مباشر على صحته الإنجابية وقدرته على الإنجاب.