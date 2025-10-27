"أي نقص في التغذية يؤثر ".. تقرير: هذه الأغذية تزيد خصوبة الرجال

بات التوازن السكاني محورياً في السياسات الحكومية، مع تزايد اهتمام الأفراد بتكوين الأسر وسط تغير القيم المجتمعية. في هذا السياق، تؤكد الدكتورة غوناي سالاييفا، أخصائية الخصوبة، أن التغذية تلعب دوراً أساسياً في تعزيز الخصوبة لدى الرجال والنساء على حد سواء، مشيرة إلى أن ما يتناوله الرجل من أغذية يؤثر بشكل مباشر على صحته الإنجابية وقدرته على الإنجاب.
ووفقاً لتقرير على موقع لينتا رو " lenta.ru " الروسي، تشرح الدكتورة سالاييفا أن تكوين الحيوانات المنوية عملية معقدة تتطلب ظروفاً هرمونية ودرجة حرارة مناسبة، بالإضافة إلى تزويد مستمر بالعناصر الغذائية.
وتوضح: "أي نقص في الفيتامينات أو المعادن أو مضادات الأكسدة يؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية، وضعف حركتها، وزيادة التشوهات، مما يقلل من فرص الحمل."
من العناصر الحيوية: مضادات الأكسدة، الزنك، السيلينيوم، حمض الفوليك، فيتامين D، والكارنيتين.
تشير الدكتورة إلى مجموعة من الأطعمة التي تعزز الخصوبة، منها:
الجوز البرازيلي: مصدر غني بالسيلينيوم
المحار: يحتوي على نسبة عالية من الزنك
الأسماك الدهنية: غنية بأوميغا-3 وفيتامين D
البيض: مصدر كامل للبروتين والفيتامينات
بذور اليقطين: غنية بالزنك والمغنيسيوم
الخضروات الورقية: مصدر ممتاز لحمض الفوليك
الرمان: يحتوي على مضادات أكسدة قوية
الطماطم المطبوخة: غنية بالليكوبين
الجزر: مصدر لفيتامين A
الأفوكادو: غني بالدهون الصحية وفيتامين E
الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على الفلافونويدات
الكركم: يحتوي على الكركمين المضاد للالتهابات
تحذر الدكتورة من تناول الكحول والتدخين واللحوم المصنعة والوجبات السريعة والمشروبات الغازية السكرية، لأنها تؤثر سلباً على جودة الحيوانات المنوية.
تؤكد الدكتورة سالاييفا أن التغذية الصحية هي جزء من منظومة عوامل تؤثر على الخصوبة، وأن نمط الحياة المتوازن والفحوصات الطبية المنتظمة هما الأساس لتحقيق صحة إنجابية مثلى.