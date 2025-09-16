هل تشم رائحة نفسك فعلاً؟ .. العلم يكشف أشهر 3 خرافات عن رائحة الفم الكريهة

من أبرز الخرافات: الاعتقاد بأن التنفس في كف اليد يكشف الرائحة الكريهة. وتوضح هاموند أن هذه الطريقة غير دقيقة، لأنها لا تطلق الهواء من مؤخرة الفم بنفس الطريقة التي تحدث أثناء الكلام، مما يمنع شم الغازات المنبعثة من مؤخرة اللسان، المصدر الرئيسي للرائحة. وتستعرض طرق الأطباء الثلاثة للاختبار: شم نفس المريض من مسافة 5 سم، أو محتوى ملعقة محكوكة بمؤخرة اللسان، أو خيط تنظيف أسنان مرر بين الأسنان الخلفية، أو لعاب في وعاء عند 37 درجة مئوية لخمس دقائق. كما توجد أجهزة صغيرة ترصد غازات معينة، لكنها محدودة، إضافة إلى طريقة "فصل الغازات طبقاً لألوانها" التي تقيس الكبريت، لكنها تتطلب جهازاً متخصصاً غير متوفر في معظم العيادات، ومفارقة أن ليس كل من يشك في رائحة نفسه مصاب فعلياً، فقد يفسرون ابتعاد الآخرين خطأً، إذ قدرت دراسة أن 27% فقط من الناس يبتعدون عن الرائحة الكريهة.