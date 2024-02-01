"صحة الرياض" تنصح مرضى السكري بعدد من الإجراءات قبل السفر

نصحت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض، مرضى السكري بضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات لمتابعة الحالة الطبية قبل السفر.
وأوضحت "الصحة" أن على المريض مقابلة طبيبه الخاص لأخذ تقرير عن حالته واستشارته قبل السفر، وزيارة اختصاصي التغذية لإعطائه النظام الغذائي الملائم.
وطالبت في إنفوجرافيك نشرته اليوم على حسابها في منصة "إكس"، بضرورة تجهيز حقيبة السكري التي تحتوي على كميات كافية من الأدوية سواء كانت الأقراص الخافضة للسكر أو حقن الأنسولين، وحافظة ثلج صغيرة لحفظ الأنسولين، وجهاز قياس السكر، وكميات من السكر لاستعماله عند الحاجة.