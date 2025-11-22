"حراس المناعة طويلة الأمد".. دراسة أمريكية تكشف أن خلايا "تتذكر الأمراض" تعيش حتى 10 سنوات داخل الجسم

أعادت دراسة أمريكية حديثة صياغة الفهم العلمي للمناعة طويلة الأمد، بعدما كشفت أن خلايا الذاكرة التائية، وهي خلايا مناعية مهمتها "تذكر" الإصابات السابقة، تعيش لفترات أطول بكثير داخل أنسجة مثل الطحال، حيث يمتد عمرها بين 3 و10 سنوات، مقارنةً بنظيراتها الموجودة في الدم التي تعيش من سنة إلى سنتين فقط، متحديةً تأثيرات الشيخوخة.