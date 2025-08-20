أولها الفاصوليا السوداء.. 4 أطعمة مفيدة لمرضى السكري

أوصى خبراء تغذية بإضافة أربعة أطعمة إلى النظام الغذائي لمرضى السكري، لما لها من دور في تحسين حساسية الأنسولين وضبط مستويات السكر في الدم.
وتشمل القائمة:
الفاصوليا السوداء: غنية بالألياف والبروتين وتبطئ امتصاص الغلوكوز.
البروكلي: يحتوي على مركب السلفوروفان الذي يحمي الأوعية الدموية ويحسن استجابة الجسم للأنسولين.
إدامامي (حبوب فول الصويا الأخضر): منخفضة المؤشر الجلايسيمي وغنية بالبروتين والألياف.
التوت: مليء بمضادات الأكسدة والأنثوسيانين التي تساعد في التحكم بالغلوكوز وتقليل الالتهابات.
وأكد الخبراء أن تقليل الوجبات السريعة المصنعة، والإكثار من الأطعمة الكاملة والخضراوات والبروتينات قليلة الدهون، إضافة إلى شرب الماء وممارسة الرياضة، يسهم في تحسين صحة مرضى السكري على المدى الطويل.