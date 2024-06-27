ما كمية الماء الضرورية لأجسامنا يوميًّا؟.. دليل بريطاني يوضح

ويوصي دليل "NHS Eatwell" البريطاني باستهلاك 6-8 أكواب من الماء أو السوائل الأخرى يوميًّا، مع زيادة تناولها في الطقس الحار وأثناء ممارسة الرياضة؛ ما يساهم في تعويض فقدان الماء النموذجي، والذي عادة ما يكون حوالي 1.2 إلى 1.5 لتر؛ ما يعني أنّ كل كوب يجب أن يحتوي على حوالي 200 مل من السوائل.