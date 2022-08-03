مشروب يومي ومتوفر يساعد على فقدان الوزن

وأشارت "إحساني" إلى أن أفضل مشروب يمكن تناوله لفقدان الوزن هو الماء، تقول "إحساني": "المشروب الوحيد الذي أود قول إننا بحاجة إلى الكثير منه وهو مجاني تمامًا، ويمكن الوصول إليه ولا يحتوي على سعرات حرارية أو سكر مضاف، أو نكهات مضافة، وجسمك يحتاج إليه أكثر من أي مشروب آخر، هو الماء"، حسب موقع "روسيا اليوم".