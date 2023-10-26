بين الحكة والمدة.. "مقارنة بين حساسية الأنف والإنفلونزا" تظهر 4 فوارق

عقد تجمع القصيم الصحي، مقارنة بين حساسية الأنف والانفلونزا، من حيث المدة ودرجة حرارة الجسم، والإفرازات الانفية، والحكة، وأظهر 4 فوارق جوهرية.
وأوضح التجمع، عبر إنفوجراف نشره اليوم، أن حساسية الأنف تستمر طوال فترة التعرض للتهيج، في حين الأنفلونزا تستمر من 3 إلى 7 أيام.
وأبان أن حساسية الأنف لا تسبب ارتفاعاً في درجة الحرارة، وإفرازاتها رقيقة ومائية، أما حكتها فتحدث في العينين أو الأنف أو الفم أو الحلق أو الجلد.
وأضاف، وفق حسابه على منصة "إكس"، يقول: "الأنفلونزا تسبب ارتفاعاً في درجة حرارة الجسم، وإفرازاتها أكثر سمكاًa، ولا تحدث حكة".