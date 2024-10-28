حياتنا
خطأ يؤمن به البعض.. "النمر": فائدة أدوية الكوليسترول ليست في إزالة الدهون!
تتجسَّد فائدتها في تغيير تركيب الدهون لتصبح مستقرةً أكثر وأقل تسبيباً للجلطة
أكَّد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي الدكتور خالد النمر؛ أن من الخطأ اعتقاد البعض أن فائدة أدوية الكوليسترول تكون في ازالة الدهون من الشرايين.
وأوضح "النمر"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "فائدة أدوية الكوليسترول ليست في إزالة الدهون من الشرايين، كما يعتقد البعض خطأً، وإنما في تغيير تركيب تلك الدهون؛ لتصبح مستقرةً أكثر وأقل تسبيباً للجلطة".