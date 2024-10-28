خطأ يؤمن به البعض.. "النمر": فائدة أدوية الكوليسترول ليست في إزالة الدهون!

وأوضح "النمر"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "فائدة أدوية الكوليسترول ليست في إزالة الدهون من الشرايين، كما يعتقد البعض خطأً، وإنما في تغيير تركيب تلك الدهون؛ لتصبح مستقرةً أكثر وأقل تسبيباً للجلطة".