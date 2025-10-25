بعد تتبع 89 ألف شخص لأكثر من 9 سنوات.. لماذا حذرت دراسة أسترالية من التعرض للضوء الساطع ليلاً ؟

حذر البروفيسور أندرو فيليبس من أن العادات اليومية مثل تصفح الهاتف في السرير أو النوم مع تشغيل التلفزيون قد تُعرّضك لمستويات ضارة من الضوء. ويدعو الباحثون إلى اتخاذ تدابير مثل استخدام ستائر معتمة، وخفض الإضاءة، وتجنب الشاشات قبل النوم.