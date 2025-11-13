5 عادات نوم شائعة تسرّع شيخوخة الدماغ قبل أوانها

واعتبر الباحثون كل عادة من هذه العادات عاملًا مستقلاً يؤدي إلى تقادم الدماغ بيولوجيًا، حيث تبيّن أن كل عادة نوم سيئة قد تضيف نصف عام إلى عمر الدماغ. وكان للسهر والشخير التأثير الأكبر بين هذه العوامل.