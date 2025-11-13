5 عادات نوم شائعة تسرّع شيخوخة الدماغ قبل أوانها

كشفت دراسة علمية حديثة أن عادات النوم السيئة لا تؤثر فقط على المزاج والتركيز، بل تسهم بشكل مباشر في تسريع شيخوخة الدماغ.
وبعد تحليل بيانات أكثر من ٢٧ ألف شخص في منتصف العمر وكبار السن، وجد الباحثون أن الذين يعانون من أسوأ أنماط النوم، كانت أدمغتهم تبدو أكبر من أعمارهم البيولوجية بعام كامل في المتوسط.
وحدّدت الدراسة خمس عادات نوم رئيسية ترفع من العمر البيولوجي للدماغ، وهي:
السهر ليلًا.
الأرق المزمن.
الشخير أثناء النوم.
النوم لأقل من ٧ ساعات في الليلة.
الشعور المفرط بالنعاس خلال النهار.
واعتبر الباحثون كل عادة من هذه العادات عاملًا مستقلاً يؤدي إلى تقادم الدماغ بيولوجيًا، حيث تبيّن أن كل عادة نوم سيئة قد تضيف نصف عام إلى عمر الدماغ. وكان للسهر والشخير التأثير الأكبر بين هذه العوامل.
وبيّنت الدراسة أن ٥٩٪ من المشاركين يعانون من عادات نوم غير صحية، مقابل ٤١٪ فقط يتمتعون بنوم جيد، ما يشير إلى أن اضطرابات النوم باتت ظاهرة شائعة تؤثر على الصحة العامة.
ويرى العلماء أن السبب المحتمل لهذه العلاقة يكمن في الالتهابات التي تفرزها قلة النوم، والتي قد تُحدث تلفًا تدريجيًا في الدماغ، وترفع خطر الإصابة بأمراض مثل الخرف.
وتبرز أهمية هذه النتائج في أنها تقدم دليلًا واضحًا على أن النوم الجيد ضرورة صحية، وليس رفاهية، خاصة أن جميع المشاركين في الدراسة لم تظهر عليهم أي أعراض عصبية في البداية، مما يعزز دور نمط الحياة في الحفاظ على شباب الدماغ.