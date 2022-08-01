دون تأثير على المناعة.. علماء يبتكرون مادة جديدة لعلاج التهاب الرئتين الحاد

وتسمح النتائج التي توصل إليها الباحثون بالحصول على أدوية وعقاقير طبية آمنة لمكافحة الأمراض الفيروسية، وفي مقدمتها الإنفلونزا الحادة و"كوفيد-19". وحاليا تستخدم في الطب مادة ديكساميتازون، التي تثبط في بعض الأحيان منظومة المناعة. والمركبات الجديدة تؤثر في الالتهابات بنفس فعالية ديكساميتازون، لكن من دون أن تثبط منظومة المناعة.