حياتنا

أبرزها الشاي والقهوة.. ابتعد عن هذه المنبّهات قبل 4 إلى 6 ساعات من النوم

للوصول إلى النوم العميق.. ونصحت باتباع عدد من الخطوات للتخلص من الأرق