أبرزها الشاي والقهوة.. ابتعد عن هذه المنبّهات قبل 4 إلى 6 ساعات من النوم

نصحت وزارة الصحة بضرورة الابتعاد عن المنبّهات قبل موعد النوم بفترةٍ كافية؛ للحصول على نومٍ عميق.
وقالت المنصة التوعوية "عش بصحة": لنومٍ عميقٍ ابتعد عن المنبّهات بأنواعها قبل 4 - 6 ساعات من وقت نومك.
وأضافت، أن المنبّهات تشمل "الشاي والشيكولاتة والقهوة والماتشا، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية".
وفي وقتٍ سابقٍ، نصحت المنصة التوعوية الرئيسة لوزارة الصحة، بضرورة اتباع مجموعة من الخطوات الهادفة إلى التغلب على الأرق والاستمتاع بنومٍ عميقٍ، منها: أخذ حمام دافئ قبل النوم بساعة، وممارسة الرياضة قبله بـ 4 ساعات.