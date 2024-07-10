"صحة جدة": التعامل الصحيح عند قياس ضغط الدم يقي من المضاعفات

وأضافت، أن المعدل الطبيعي لقياس ضغط الدم هو بين 60 / 90 إلى 90 / 120 فيما يكون مستواه مرتفعاً في حالة الوصول إلى معدل أعلى من 80 / 120 وهو أيضا دون أعراض.