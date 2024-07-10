"صحة جدة": التعامل الصحيح عند قياس ضغط الدم يقي من المضاعفات

أوضحت "صحة جدة" أن التعامل الصحيح عند قياس ضغط الدم، يقي من مضاعفات الارتفاع والانخفاض.
وأوضحت "الصحة"، أن قياس ضغط الدم الأقل من 60 / 90 يعني أن مستوى الضغط أقل من الطبيعي، ولا توجد أعراض عادة لهذا الانخفاض.
ونصحت في هذه الحالة بالاستيقاظ ببطء في حركة الجلوس إلى الوقوف، والجلوس لفترة بعد تناول الطعام، مع زيادة كميات شرب المياه.
وأضافت، أن المعدل الطبيعي لقياس ضغط الدم هو بين 60 / 90 إلى 90 / 120 فيما يكون مستواه مرتفعاً في حالة الوصول إلى معدل أعلى من 80 / 120 وهو أيضا دون أعراض.
وشدّدت في هذه الحالة على إعادة قياس الضغط مرة أخرى بعد خمس دقائق، وفي حال الاستمرار مرتفعاً يجب حجز موعد بمركز الرعاية الأولية لإجراء التشخيص المناسب.
ودعت "صحة جدة" إلى التوجّه للطوارئ فوراً دون انتظار انخفاض الضغط من تلقاء نفسه في حال تجاوز 120 / 180 أو أعلى مع ظهور أعراض.