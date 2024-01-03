أهم الفيتامينات التي تحتاج إليها في الشتاء.. وهكذا تحصل عليها

نصحت "صحة الجوف" بضرورة تعزيز صحة الجسم، بأهم الفيتامينات التي يحتاج إليها لمواجهة حالة البرد خلال الشتاء .
وأوضحت "الصحة" أن فيتامين "D" يعد من أهم الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم خلال الشتاء، ويوجد في السلمون والكبد وصفار البيض، ويمكن الحصول عليه من خلال التعرُّض للشمس من العاشرة صباحاً للثانية عشرة ظهراً.
وتابعت في فيديوجرافيك توعوي أن فيتامين "C" ضروري للجسم ويوجد في الحمضيات والتوت والبروكلي والفلفل البارد، فيما يتوافر فيتامين "A" في الأسماك الزيتية ومنتجات الألبان المدعمة والورقيات الخضراء.
ولفتت إلى أن فيتامين "E" من الفيتامينات الضرورية خلال الشتاء ويوجد في المكسرات والزيوت النباتية والكبد وصفار البيض، بينما يوجد الزنك في اللحوم الحمراء والدواجن والفول وجميعها تفيد الجسم بصورة كبيرة.