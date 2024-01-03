أهم الفيتامينات التي تحتاج إليها في الشتاء.. وهكذا تحصل عليها

وأوضحت "الصحة" أن فيتامين "D" يعد من أهم الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم خلال الشتاء، ويوجد في السلمون والكبد وصفار البيض، ويمكن الحصول عليه من خلال التعرُّض للشمس من العاشرة صباحاً للثانية عشرة ظهراً.