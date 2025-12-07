ارتفاع الكوليسترول السيء.. أعراض على الساقين تحذر من مخاطر قلبية

خطوات وقائية لحماية القلب والساقين

يشدد التقرير على أهمية الفحوص الدورية لمستويات الكوليسترول، واتباع نظام غذائي صحي للقلب، وممارسة التمارين الهوائية المنتظمة، والحفاظ على وزن مناسب، والامتناع عن التدخين، مع استشارة الطبيب فور ملاحظة ألم أو تورم أو تغيّر في لون الجلد بالساقين.