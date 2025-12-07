ارتفاع الكوليسترول السيء.. أعراض على الساقين تحذر من مخاطر قلبية

حذّر تقرير طبي أن ارتفاع الكوليسترول قد يبدأ في إظهار علاماته ليلًا عبر الساقين قبل ظهور مشكلات قلبية خطيرة.
ووفقاً لتقرير على موقع "تايمز أوف إنديا "، «الكوليسترول هو مادة دهنية شمعية ضرورية للعديد من وظائف الجسم»، لكنه ينقلب خطرًا عندما ترتفع مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) وتبدأ اللويحات في تضييق الشرايين وإعاقة تدفق الدم، ما يرفع خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
أعراض تبدأ من الساقين ليلاً
يوضح التقرير أن من أبرز الأعراض الليلية المرتبطة بارتفاع الكوليسترول:
-ألم أو تشنجات في الساقين قد توقظ المريض من النوم، ويُوصي الخبراء بأن "ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من تشنجات الساق الليلية المتكررة التفكير في فحص مستويات الكوليسترول لديهم".
-خدر ووخز في الساقين عند الاستلقاء؛ إذ «لا ينبغي تجاهل التنميل أو الوخز المستمر»، لأنه قد يشير إلى ضعف ملحوظ في الدورة الدموية.
- برودة الساقين والقدمين حتى في الأجواء الدافئة، وتورم (وذمة) يزداد آخر اليوم.
-تغيّر لون الجلد وظهور بقع داكنة أو مزرقة وبطء التئام الجروح.
-تفاقم متلازمة تململ الساقين نتيجة نقص التروية الدموية للأطراف.
خطوات وقائية لحماية القلب والساقين
يشدد التقرير على أهمية الفحوص الدورية لمستويات الكوليسترول، واتباع نظام غذائي صحي للقلب، وممارسة التمارين الهوائية المنتظمة، والحفاظ على وزن مناسب، والامتناع عن التدخين، مع استشارة الطبيب فور ملاحظة ألم أو تورم أو تغيّر في لون الجلد بالساقين.