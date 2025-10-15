في اليوم العالمي لغسل الأيدي.. عادات يومية بسيطة تُنقذ الأرواح

بمناسبة اليوم العالمي لغسل الأيدي الذي يُصادف 15 أكتوبر، يرصد تقرير نشره موقع روزن ميديكال سنتر إحصاءات مقلقة عن المخاطر الخفية للأيدي المتسخة. فبحسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC)، يموت نحو 1.8 مليون طفل دون سن الخامسة سنويًا بسبب أمراض الإسهال والالتهاب الرئوي، وهما السببان الرئيسيان لوفيات الأطفال حول العالم. ومع ذلك، فإن غسل اليدين بالصابون يمكن أن يمنع حالة واحدة من كل ثلاث حالات إسهال، وحالة من كل خمس أمراض تنفسية، ما يجعل هذا الفعل البسيط منقذًا للحياة بحق.