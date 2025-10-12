في 16 أسبوعًا فقط.. نظام غذائي متوسطي يقلل أعراض الصدفية بنسبة 75% ويحسّن صحة المرضى

كشفت دراسة سريرية حديثة، نشر تفاصيلها موقع "New Atlas"، أن النظام الغذائي المتوسطي قد يُحدث تحسنًا كبيرًا في أعراض مرض الصدفية وجودة حياة المصابين به، بنسبة تصل إلى 75% خلال 16 أسبوعًا فقط.
وقاد الدراسة فريق من مستشفى رامون إي كاخال الجامعي في مدريد، بهدف التحقق من تأثير النظام الغذائي المتوسطي على شدة مرض الصدفية لدى المرضى الذين يعانون من حالات خفيفة إلى متوسطة، وذلك استنادًا إلى مؤشرات رصدية سابقة.
ويُعاني نحو 125 مليون شخص حول العالم من هذا المرض الجلدي المزمن، الذي لا يوجد له علاج شافٍ حتى الآن، لكنه مرتبط بعوامل التهابية مزمنة وأمراض مصاحبة مثل السكري وأمراض القلب.
وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين اتبعوا النظام الغذائي المتوسطي، بإشراف أخصائي تغذية وبدعم من زيت الزيتون، سجلوا تحسنًا متوسطًا في مؤشر شدة المرض (PASI) بلغ 3.4 نقاط، في حين لم تُسجّل تغيرات تذكر في المجموعة الضابطة التي اتبعت نظامًا غذائيًا منخفض الدهون.
وكان التحسن ملحوظًا لدى 9 من أصل 19 مشاركًا في المجموعة الأولى، أي بنسبة 47.4%، حيث تراجعت لديهم أعراض الصدفية بنسبة 75%، كما سجّلوا انخفاضًا في مستويات الهيموغلوبين السكري، في مؤشر إيجابي على تحسن الحالة العامة.
كما أبلغ المشاركون عن تحسن في نوعية النوم، وتراجع مستويات القلق، وارتفاع ملحوظ في جودة الحياة، مما يعزز التوجه نحو اعتماد الاستراتيجيات الغذائية كعلاج مساعد فعال في إدارة الأمراض الجلدية المزمنة مثل الصدفية.