في 16 أسبوعًا فقط.. نظام غذائي متوسطي يقلل أعراض الصدفية بنسبة 75% ويحسّن صحة المرضى

وكان التحسن ملحوظًا لدى 9 من أصل 19 مشاركًا في المجموعة الأولى، أي بنسبة 47.4%، حيث تراجعت لديهم أعراض الصدفية بنسبة 75%، كما سجّلوا انخفاضًا في مستويات الهيموغلوبين السكري، في مؤشر إيجابي على تحسن الحالة العامة.



كما أبلغ المشاركون عن تحسن في نوعية النوم، وتراجع مستويات القلق، وارتفاع ملحوظ في جودة الحياة، مما يعزز التوجه نحو اعتماد الاستراتيجيات الغذائية كعلاج مساعد فعال في إدارة الأمراض الجلدية المزمنة مثل الصدفية.