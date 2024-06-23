حلقة وشخصيتك قد تتغير.. 3 علامات تظهر في العين تشير إلى "أمراض خطيرة"!

إذا رأيت حلقة بنية صفراء حول قزحية العين، فمن الممكن أن تكون علامة على تخزين جسمك لكميات خطيرة من المعدن، من خلال اضطراب وراثي يعرف باسم مرض ويلسون (WD)، الذي يؤدي إلى تراكم النحاس في العديد من أعضاء الجسم، بما في ذلك عينك، وتسمى هذه الحالة حلقة "كايزر فلايشر"، والتي تبدأ كخط أصفر إلى أخضر اللون في الجزء العلوي من القزحية، قبل أن تتطور إلى حلقة.