الأسباب وطرق الوقاية.. حقائق مهمة عن أمراض القلب يقدّمها "صحي الرياض 3"

وأوضح التجمُّع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أمراض القلب غالباً ما تكون نتيجة تراكمات لأسبابٍ عدة مثل: "العمر، ونمط الحياة، والأسلوب الغذائي، والتدخين"، وقد تؤدي أخيراً إلى توقف عمل القلب"؛ لذا يحتفي العالم في 29 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للقلب.