الأسباب وطرق الوقاية.. حقائق مهمة عن أمراض القلب يقدّمها "صحي الرياض 3"

قدّم تجمُّع الرياض الصحي الثالث، مجموعة من الحقائق المهمة حول أمراض القلب، مشيراً إلى أسبابها وطرق الوقاية منها.
وأوضح التجمُّع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أمراض القلب غالباً ما تكون نتيجة تراكمات لأسبابٍ عدة مثل: "العمر، ونمط الحياة، والأسلوب الغذائي، والتدخين"، وقد تؤدي أخيراً إلى توقف عمل القلب"؛ لذا يحتفي العالم في 29 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للقلب.
وأضاف: تعد أمراض القلب السبب الرئيس والأول للوفيات حول العالم، بنسبة بلغت 31 % من عدد الوفيات عالمياً، ويمكن الوقاية من معظم أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال التحكم في عوامل الخطر السلوكية، مثل: "التدخين، والنظام الغذائي غير الصحي، والسمنة، والخمول البدني".