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"المجلس الصحي" يقدّم قاعدة "5-2-1-0" لحماية طفلك من زيادة الوزن

تستهدف المحافظة على المعدل الطبيعي لتحسين جودة حياته مستقبلًا
"المجلس الصحي" يقدّم قاعدة "5-2-1-0" لحماية طفلك من زيادة الوزن

كشف المجلس الصحي السعودي عن قاعدة تسهم في المحافظة على وزن طفلك الصحي بما يحسن من جودة حياته مستقبلًا.

وقال المجلس: قاعدة "5-2-1-0" تحمي طفلك من زيادة الوزن عن المعدل الطبيعي.

وأضاف: (خمس مرات على الأقل يوميًا): الحصة الواحدة من الفواكه التي تعادل حبة واحدة متوسطة الحجم، والحصة الواحدة من الخضراوات التي تعادل "نصف كوب من الخضراوات المطبوخة أو كوب واحد من السلَطة".

وأردف: (ساعتان) الحد الأقصى لمدة استخدام الأجهزة للأطفال فوق خمس سنوات.

وتابع: (ساعة) على الأقل لممارسة نشاط بدني يوميًا.

واختتم المجلس الصحي السعودي: (تجنب) استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر "المشروبات الغازية".

المجلس الصحي السعودي
زيادة الوزن

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