"المجلس الصحي" يقدّم قاعدة "5-2-1-0" لحماية طفلك من زيادة الوزن

وأضاف: (خمس مرات على الأقل يوميًا): الحصة الواحدة من الفواكه التي تعادل حبة واحدة متوسطة الحجم، والحصة الواحدة من الخضراوات التي تعادل "نصف كوب من الخضراوات المطبوخة أو كوب واحد من السلَطة".