"المجلس الصحي" يقدّم قاعدة "5-2-1-0" لحماية طفلك من زيادة الوزن

كشف المجلس الصحي السعودي عن قاعدة تسهم في المحافظة على وزن طفلك الصحي بما يحسن من جودة حياته مستقبلًا.
وقال المجلس: قاعدة "5-2-1-0" تحمي طفلك من زيادة الوزن عن المعدل الطبيعي.
وأضاف: (خمس مرات على الأقل يوميًا): الحصة الواحدة من الفواكه التي تعادل حبة واحدة متوسطة الحجم، والحصة الواحدة من الخضراوات التي تعادل "نصف كوب من الخضراوات المطبوخة أو كوب واحد من السلَطة".
وأردف: (ساعتان) الحد الأقصى لمدة استخدام الأجهزة للأطفال فوق خمس سنوات.
وتابع: (ساعة) على الأقل لممارسة نشاط بدني يوميًا.
واختتم المجلس الصحي السعودي: (تجنب) استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر "المشروبات الغازية".