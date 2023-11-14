في يوم السكري العالمي.. استشاري: الحفاظ على الوزن وممارسة الرياضة والغذاء الصحي طرق للوقاية

ونصح "قانديه" لتفادي التعرض للسكري المكتسب النوع الثاني، بضرورة الحفاظ على الوزن الطبيعي؛ إذ تشكل دهون البطن خطرًا كبيرًا على الصحة، والمواظبة على ممارسة الرياضة؛ إذ تساعد كل أشكال التمارين الرياضية على منع تطور مرض السكري، بما فيها المشي لمدة 30 دقيقة يوميًّا، واتباع نظام غذائي صحي، والحد من أطعمة الدهون والملح والسكر، والحرص على تناول الوجبات الغنية بالألياف وخصوصًا الفواكه والخضراوات، وتجنب المشروبات الغازية لكونها تحتوي على كمية كبيرة من السكر، واستهلاكها يعني الرفع من مستويات السكر في الدم وتعزيز مقاومة الأنسولين.