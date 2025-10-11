عكس ما كنا نعتقد.. الشاي يقلب المعادلة ويقوّي العظام بدل أن يضعفها

أثبتت دراسات حديثة أن شرب الشاي، خاصة الأسود والأخضر، لا يؤدي إلى فقدان الكالسيوم أو هشاشة العظام كما كان شائعًا، بل قد يكون له تأثير إيجابي نظرًا لاحتوائه على مركبات البوليفينول المضادة للأكسدة والفلافونويد المشابهة لهرمون الإستروجين.
ووفقًا لتقرير نشره موقع Very Well Health، أشار باحثون إلى أن هذه المركبات تساعد في زيادة كثافة المعادن في العظام وتعزز امتصاص الكالسيوم، كما تسهم في تأخير انخفاض الكثافة العظمية المرتبط بالتقدّم في العمر أو بانقطاع الطمث لدى النساء.
وقالت خبيرة التغذية سو شياو يو: “الفوائد الرئيسة لتناول الشاي تعود إلى مضادات الأكسدة القوية مثل البوليفينول والكاتيكين والفلافونويد، إذ يساعد البوليفينول في زيادة تمعدن العظام وتأخير ضعفها، كما يعزّز مستويات فيتامين (د) في الجسم”.
وأظهرت دراسة أُجريت عام 2022 على 3530 امرأة بعد انقطاع الطمث أن تناول كوب إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا ارتبط بانخفاض ملحوظ في معدلات هشاشة العظام مقارنة بمن لا يشربنه. كما أكدت تحليلات وراثية حديثة أن الميل لاستهلاك الشاي يرتبط وراثيًا بكثافة عظمية أعلى، خصوصًا في الفئة العمرية بين 45 و60 عامًا.
وأجمع الخبراء على أن الشاي لا يقوّي العظام فحسب، بل يعزز أيضًا صحة القلب والدماغ، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، ويحارب الالتهابات. وتبقى الاستفادة القصوى منه بتناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.