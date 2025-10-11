عكس ما كنا نعتقد.. الشاي يقلب المعادلة ويقوّي العظام بدل أن يضعفها

وأظهرت دراسة أُجريت عام 2022 على 3530 امرأة بعد انقطاع الطمث أن تناول كوب إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا ارتبط بانخفاض ملحوظ في معدلات هشاشة العظام مقارنة بمن لا يشربنه. كما أكدت تحليلات وراثية حديثة أن الميل لاستهلاك الشاي يرتبط وراثيًا بكثافة عظمية أعلى، خصوصًا في الفئة العمرية بين 45 و60 عامًا.