"الخضيري" ينصح باستخدام دقيق البر الكامل لتحسين الهضم وتقليل مستويات السكر في الدم

أكد الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أهمية تناول دقيق البر الكامل (القمح الكامل) كجزء من نظام غذائي صحي. وأشار إلى أن الدقيق الأبيض المكرر، الذي يخضع لعمليات تكرير وتبييض ويضاف إليه مواد محسنة؛ يفقد العديد من العناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف والفيتامينات والمعادن.
كما أوضح أن استخدام الخميرة الفورية في التخمير الصناعي يؤدي إلى إنتاج خبز ينتفخ بسرعة دون تفكيك الجلوتين بشكل كافٍ؛ مما قد يجعل عملية الهضم أكثر صعوبة لدى بعض الأشخاص.
ونصح الدكتور الخضيري بالعودة إلى استخدام دقيق البر الكامل والتخمير الطبيعي لتحسين القيمة الغذائية للخبز وجعله أكثر سهولة في الهضم. كما أشار إلى أن تناول الخبز المصنوع من دقيق البر الكامل يمكن أن يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم والمساهمة في إدارة الوزن بشكل أفضل.