"الخضيري" ينصح باستخدام دقيق البر الكامل لتحسين الهضم وتقليل مستويات السكر في الدم

ونصح الدكتور الخضيري بالعودة إلى استخدام دقيق البر الكامل والتخمير الطبيعي لتحسين القيمة الغذائية للخبز وجعله أكثر سهولة في الهضم. كما أشار إلى أن تناول الخبز المصنوع من دقيق البر الكامل يمكن أن يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم والمساهمة في إدارة الوزن بشكل أفضل.