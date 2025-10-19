دراسة نرويجية مثيرة للجدل: أدمغة الرجال تنكمش أسرع من أدمغة النساء مع التقدم في السن

وأوضحت الدراسة أن الدماغ البشري ينكمش بشكل طبيعي مع التقدم في السن، خصوصًا لدى المصابين بمرض الزهايمر أو الخرف، إلا أن النتائج أظهرت أن الرجال يعانون من تدهور أكبر في مناطق متعددة من الدماغ، بما في ذلك أجزاء مختلفة من القشرة المخية.