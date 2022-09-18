هل تحلم بالعيش سعيداً؟ بحث بريطاني جديد يهديك الحل في خطوتين!

وبدلًا من تعميم العلاقة بين السعادة واستهلاك الفاكهة والخضراوات وممارسة الرياضة، استخدم الباحثون، الدكتورة أديلينا جشفاندتنر من كلية الاقتصاد في كينت، والدكتورة سارة جيويل، والبروفيسور أوما كامبهاماتي، وكلاهما من كلية الاقتصاد بجامعة ريدينغ، أسلوبًا متغيراً فعالًا؛ لمعرفة أي تأثير من السعادة على نمط الحياة، وبينت أن تناول الفاكهة والخضراوات وممارسة الرياضة هي ما يجعل الناس سعداء، وليس العكس.