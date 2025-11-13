دراسة: تضاعف إصابات ضغط الدم بين الأطفال عالميًا خلال 20 عامًا

في تطور مقلق، كشفت دراسة دولية حديثة عن تضاعف عدد الأطفال المصابين بارتفاع ضغط الدم حول العالم خلال العشرين عامًا الماضية، ما يعكس تفاقم الأزمات الصحية المرتبطة بالسمنة وسوء التغذية.
وأظهرت الدراسة، التي شارك فيها باحثون من المملكة المتحدة والصين، أن أكثر من واحد من كل 20 طفلًا ومراهقًا أُصيب بارتفاع ضغط الدم في عام 2020، وهي نسبة تقارب ضعف ما سُجّل في عام 2000.
ووفقًا للبيانات، فإن ارتفاع ضغط الدم بات يؤثر على نحو 114 مليون طفل حول العالم. وشملت الدراسة تحليل بيانات 443 ألف طفل من 21 دولة، حيث تبيّن أن 6.2% منهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم عام 2020، مقارنة بـ 3.2% فقط في عام 2000.
وبيّنت النتائج أن الأطفال الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بثماني مرات مقارنة بأقرانهم ذوي الوزن الطبيعي، ما يجعل السمنة عامل خطر رئيسًا.
وأرجع الخبراء هذه الزيادة إلى وباء السمنة العالمي، مؤكدين أن زيادة الوزن والأنظمة الغذائية غير الصحية تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومشكلات صحية خطيرة أخرى.
وأظهرت دراسات سابقة أن الرجال المصابين بالسمنة أكثر عرضة للإصابة بارتفاع الضغط بمرتين، فيما تزداد احتمالية إصابة النساء البدينات بثلاث مرات.
وحذّر البروفيسور إيغور رودان، مدير مركز أبحاث الصحة العالمية بجامعة إدنبرة، من خطورة هذه الزيادة، مؤكدًا أنها "تدق ناقوس الخطر"، وداعيًا إلى تعزيز جهود الفحص والتوعية الصحية والوقاية المبكرة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة بيج سونغ من جامعة تشجيانغ الصينية أن "قلة النشاط البدني، وتناول الأطعمة عالية الملح والدهون، وتزايد السمنة بين الأطفال" من أبرز أسباب ارتفاع الحالات، مؤكدة أن الوقاية تبدأ من الأسرة عبر التغذية الصحية والنشاط المنتظم.
وأشار الباحثون إلى أن قياس ضغط الدم في المنزل يمكن أن يكشف عن حالات لا تُرصد في العيادات، مما يجعل المراقبة المنتظمة أداة مهمة للكشف المبكر.
وتُظهر بيانات هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن ربع الشباب المصابين بارتفاع الضغط لا يسيطرون عليه، بينما تمر الحالات غالبًا دون أعراض حتى تحدث مضاعفات خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية والفشل الكلوي والخرف.
وفي سياق متصل، كشفت منظمة الصحة العالمية أن نحو 37 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من زيادة الوزن، بزيادة أربعة ملايين طفل منذ مطلع القرن.